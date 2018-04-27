Derbi sonrası 4 kişi serbest, 18 kişi mahkemede !

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, işlemleri tamamlanan 22'si daha bu sabah Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Bu kişilserden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 18 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adliyeye dün getirilerek savcılıkça sorgulanan 25 şüpheliden, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de bulunduğu 5'i "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları, 15'i "yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i serbest bırakılmıştı. Hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden, S.D'nin de aralarında olduğu 3'ü tutuklanmıştı.