Derbi sonrası 7 gözaltı daha !

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturmayı genişletti.



Savcılığın, "Maç esnasında yaşanan olayların planlı organizasyon dahilinde yapılıp yapılmadığının ve azmettirici kişilerin olup olmadığının tespiti amacıyla soruşturmayı derinleştirdiği, bu kapsamında staddaki bütün kamera kayıtlarının incelenerek maçın başladığı andan, tatil edildiği ana kadar yaşanan olaylar arasında ilişki bulunup bulunmadığının" tespitini yapacağı öğrenildi.



Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.