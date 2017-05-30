Devlet Bahçeli'den Beşiktaş'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Grup Toplantısı'nda Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.

'Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır' diyen Bahçeli ayakta alkışlandı.

İşte Bahçeli'nin sözleri;

Zannediyorum hiçbiriniz şampiyon Beşiktaş'tan bahsetmeden konuşmama son vereceğimi düşünmemiştir. Bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşan Kara Kartal, iftihar edilecek kulüplerden biridir. Bu durum şahsım adına oldukça anlamlıdır. İyi günde kötü günde takımını destekleyen taraftarlarımızı, özellikle Çarşı'yı içtenlikle tebrik ediyorum. Fikret Orman ve yönetimine de tebriklerimi iletiyorum. 'Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır'