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  4. 23 Mayıs 2017 20:43

Devlet Bahçeli'den Fenerbahçe'ye tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup konuşmasına Fenerbahçe ile başladı.

Devlet Bahçeli'den Fenerbahçe'ye tebrik
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup konuşmasına Fenerbahçe'ye tebrikle başladı.

"Ortak acılar kadar ortak zafer ve başarılar da milli hayatımızda önemli ve ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır" diyen Bahçeli, şunları söyledi.

"Acı ve sevinç bizi bir millet yapan insani hallerdir. Yeterince sorun ve baş ağrımız var. Bugünlerde kazanınlara ve zaferlere ihtiyacımız olduğu ortadadır. Yunan rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olan ve Türkiye’ye haklı bir gurur yaşatan Fenerbahçe basketbol takımı tarih yazmıştır. İnanç, takıım ruhu, işbirliği, akıl, disiplin, çalışma ve sabır olursa başarı da kaçınılmazdır. Basketbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve coşkulu taraftarları tebrik ediyorum. Şampiyonluğu bileğinin ve yüreğinin gücüyle kazanan takımı tebrik ediyorum..."

euroleague , basketbol , fenerbahçe , devlet bahçeli