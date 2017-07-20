Diego Costa için 44 milyon pound istediler

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin, golcü futbolcu Diego Costa için 44 milyon pound civarında gelebilecek bir teklifi kabul edebileceği öğrenildi..

Teknik direktör Antonio Conte’nin planları içerisinde yer almayan İspanyol golcünün Londra ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Chelsea’nin forvete Alvaro Morata’yı transfer etmesinin ardından Costa’nın ayrılışı için gün sayılıyor.

The Independent’in iddiasına göre, Costa’nın eski kulübü Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren Chelsea, İspanyol ekibinden 44 milyon pound’luk ücret talep etti.

2006-2014 yılları arasında Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki futbolcu 114 maçta 54 gol atma başarısı göstermişti.