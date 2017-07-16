Diego Costa için flaş açıklama

Beşiktaş taraftarının sosyal medya üzerinden çağrılar yaptığı Diego Costa için yönetimden yine heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, taraftarın uğruna kampanyalar açtığı Diego Costa için , “Haftaya durum netleşir. Herkes ondan söz ediyor, fakat belki ondan daha önemli bir oyucu alırız” dedi.

Beşiktaş taraftarının sosyal medya üzerinden çağrılar yaptığı Diego Costa için yönetimden yine heyecanlandıran bir açıklama geldi. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, “Olup olmayacağını gelecek hafta göreceğiz. Herkes Diego Costa'dan söz ediyor fakat belki ondan da önemli bir oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Ayrıca bir kanat oyuncu transferi de yapabiliriz” dedi.

Mangala gündemde Marcelo'nun Lyon'a satılması nedeniyle stoper bölgesinde de arayışta olduklarını belirten Güner, “Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bunların içinde Manchester City'den Mangala da var. Golcü ve stoper transferi bir hafta içinde daha da netleşir. Taraftarlarımızdan sabır istiyoruz. Kimse merak etmesin, geçmişte olduğu gibi yine ihtiyacımız olan isimleri alacağız” diye konuştu.