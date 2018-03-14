CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - BAYERN MUNIH / ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ KADRO !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 14 Mart 2018 16:45

Diplomatik kriz futbola yansıdı ! Dünya Kupası'na gitmiyorlar...

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan kriz sonrası İngiltere Başbakanı, İngiliz hükümetinden hiçbir bakanın ve hiçbir kraliyet ailesi mensubunun Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayacağını söyledi.

Diplomatik kriz futbola yansıdı ! Dünya Kupası'na gitmiyorlar...
A+ A-

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casusu Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayında Rusya devletinin suçlu olduğunu belirterek Dünya Kupası'na diplomatik düzeyde katılmayacaklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya ile diyaloğu tamamen koparmanın ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu ancak tüm üst düzey ilişkilerin koparılacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiğini ve İngiliz hükümetinden hiçbir bakanın ve hiçbir kraliyet ailesi mensubunun bu yaz Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmayacağını söyledi.

İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı ediyorİngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

 

dünya kupası , rusya , ingiltere
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM