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  4. 03 Mayıs 2018 11:57

Diriliş Ertuğrul dizisinden transfer ipucu !

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Gökhan Töre'nin eşi Esra Bilgiç'in (Halime Sultan), dizine ani şekilde ölmesi, yıldız futbolcunun eşiyle birlikte Türkiye'den ayrılacağı yöndeki iddiaları kuvvetlendirdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinden transfer ipucu !
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan doruğa çıktı. Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölümü, izleyicilerin gözlerini doldururdu. Gökhan Töre'nin eşinin canlandırdığı Halime Sultan karakterinin senaryo gereği ölmesi ve diziden ayrılması Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin yurtdışına transfer oluyor mu? sorusunu akıllara getirdi.

Uzun bir dönem sakatlıklarla boğuşan fakat iyileşmesine rağmen formasına kavuşmayan Gökhan Töre'nin yurtdışına transfer olabileceği konuşulurken, Esra Bilgiç'in rol aldığı Diriliş Ertuğrul'dan ayrılması Avrupa'ya transfer iddialarını güçlendirdi.

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