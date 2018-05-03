Diriliş Ertuğrul dizisinden transfer ipucu !

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan doruğa çıktı. Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölümü, izleyicilerin gözlerini doldururdu. Gökhan Töre'nin eşinin canlandırdığı Halime Sultan karakterinin senaryo gereği ölmesi ve diziden ayrılması Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin yurtdışına transfer oluyor mu? sorusunu akıllara getirdi.



Uzun bir dönem sakatlıklarla boğuşan fakat iyileşmesine rağmen formasına kavuşmayan Gökhan Töre'nin yurtdışına transfer olabileceği konuşulurken, Esra Bilgiç'in rol aldığı Diriliş Ertuğrul'dan ayrılması Avrupa'ya transfer iddialarını güçlendirdi.