Diriliş Ertuğrul ekibi TT Arena'yı ziyaret etti

TRT'nin en sevilen dizilerinde Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncuları; Engin Altan Düzyatan, Cem Uçan ve Cengiz Coşkun Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in davetlisi olarak Türk Telekom Arena'da yerlerini aldılar.

DURSUN BAŞKAN FORMA HEDİYE ETTİ

Başkan Özbek ile maç öncesi sohbet etme fırsatı bulan oyuncular daha sonra Başkan Dursun Özbek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray başkanı Dursun Özbek ise oyunculara adlarının yazılı olduğu 10 numaralı formaları hediye etti.