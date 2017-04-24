CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - ADANASPOR / GOLLER YAĞMUR GİBİ
Başakşehirli 4 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Valbuena Galatasaray'ı takibe aldı
Beşiktaş'ta 8 futbolcu yolcu ! İşte o isimler...
Fenerbahçe KAP'a bildirdi! UEFA...
Fenerbahçe KAP'a bildirdi! UEFA...
Diriliş Ertuğrul ekibinden sürpriz ziyaret
Diriliş Ertuğrul ekibinden sürpriz ziyaret
Lukas Podolski'den taraftara özür !
Lukas Podolski'den taraftara özür !
Kupa'da yarı finalin hakemleri belli oldu
Kupa'da yarı finalin hakemleri belli oldu
Fenerbahçe'de şok ! İflasın eşiğinde...
Fenerbahçe'de şok ! İflasın eşiğinde...
İşte Serdar Gürler'in yeni takımı
İşte Serdar Gürler'in yeni takımı
Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvedekiler
Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvedekiler
Şampiyon oldular ama 6 puanları silinebilir
Şampiyon oldular ama 6 puanları silinebilir
  1. 24 Nisan 2017 21:43

Diriliş Ertuğrul ekibi TT Arena'yı ziyaret etti

TRT'nin en sevilen dizilerinde Diriliş Ertuğrul ekibi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için TT Arena'ya gitti.

Diriliş Ertuğrul ekibi TT Arena'yı ziyaret etti
A+ A-

TRT'nin en sevilen dizilerinde Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncuları; Engin Altan Düzyatan, Cem Uçan ve Cengiz Coşkun Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in davetlisi olarak Türk Telekom Arena'da yerlerini aldılar.

DURSUN BAŞKAN FORMA HEDİYE ETTİ

Başkan Özbek ile maç öncesi sohbet etme fırsatı bulan oyuncular daha sonra Başkan Dursun Özbek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray başkanı Dursun Özbek ise oyunculara adlarının yazılı olduğu 10 numaralı formaları hediye etti.

diriliş ertuğrul , türk telekom arena , galatasaray