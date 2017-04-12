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  1. 12 Nisan 2017 21:35

Dolandırıcıların yeni taktiği muslera !

Telefon dolandırıcıları insanları kandırmak için taraftarlık duygularını kullanıyor.

Dolandırıcıların yeni taktiği muslera !
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Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Fernando Muslera’nın adı telefon dolandırıcılığında kullanılıyor. Sabit telefon ile insanları arayan dolandırıcı şebekesi, Uruguaylı futbolcu ile 5 yıl sözleşme uzatılacağını belirtiyorlar.

Buna katkı vermek için kişiye özel isim baskılı atkı sattıklarını söyleyen sahtekarlar, taraftarlardan atkı satın alarak Muslera’nın kalmasına katkıda bulunmalarını istiyorlar.

Galatasaray Spor Kulübü’nde yaptığımız araştırma sonucunda bu tip bir kampanyanın olmadığı belirtilerek, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları tavsiye edildi.

AMK Gazetesi

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