Dortmund’dan alkış hakeden hareket

Alman ekibinin formasını giyen İtalyan futbolcunun bacağı korkunç bir şekilde kırılmıştı. Borussia Dortmund’un, Legia Varşova’yı 2-0 yendiği maçta forma giyen futbolcu penaltı bölgesinde rakibin atağını durdurmaya çalışırken bu şanssız olay yaşanmıştı.

Borussia Dortmund’un, Legia Varşova’yı 2-0 yendiği maçta forma giyen futbolcu penaltı bölgesinde rakibin atağını durdurmaya çalışırken bu şanssız olay yaşanmıştı. Acı içindeki genç oyuncu tedavi için hastaneye götürülmüştü. Daha sonra oyuncunun bir daha futbol oynayamayacağı açıklanmıştı.

Dortmund kulübü genç oyuncuyla ilgili olarak bugün tarihi bir karara imza attı. Dortmund, U19 takımında forma giyerken sakatlanan ve futbolu bırakmak zorunda kalan Dario Scuderi’nin tüm eğitim masraflarını üstlenme kararı aldı.

Dortmund’da oynayan Milli Futbolcu Nuri Şahin’de bu haberi twitter’dan paylaşarak üç adet alkış emojisi ekledi.