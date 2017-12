Galatasaray'da 1.5 yıl forma giyen ve sarı kırmızlı taraftarların gönlünde taht kuran futbol yıldızı Didier Drogba yeni saç stilini hayranlarıyla paylaştı.

Yıllardır uzun saç stiliyle izlemeye alıştığımız yıldız oyuncu radikal bir karar alıp saçlarının tamamını kazıttı.

Yeni stiliyle fotoğrafını paylaşan Drogba '15.12.2017 yeni bir ben doğdum' açıklamasını yaptı.

15/12/2000 was the Beginning,

15/12/2017 Born is the new Me pic.twitter.com/SFB5xac1zn