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  4. 02 Haziran 2017 17:43

Dugarry: Totti bir efsane değil

Eski Fransız yıldız Christophe Dugarry, Totti için "O bir efsane değil" ifadelerini kullandı.

Dugarry: Totti bir efsane değil
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yer alan Christophe Dugarry, Francesco Totti hakkında açıklamalarda bulundu. Dugarry, geçen hafta sonu görkemli bir vedayla aktif futbol hayatını noktalayan Totti için “O bir efsane değil” ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Barcelona, Milan, Bordeaux, Marsilya gibi önemli takımların formasını giyen 45 yaşındaki eski futbolcu tezini şu sözlerle açıkladı: “Totti’yi efsaneler arasına koyamam. O kadar güçlü bir oyuncu olsaydı, Roma’nın yalnızca bir lig şampiyonluğu olmazdı. Bir efsane bundan çok daha fazlasını kazanmalı.”

RMC (Radio Monte Carlo) adlı radyo kanalında Franck Leboeuf, Jerome Rothen gibi isimlerle Team Duga adında bir program yapan Dugarry sansasyonel sözlerine şöyle devam etti: “Elbette büyük bir kulüp oyuncusundan bahsediyoruz. Onunki romantik bir hikaye ancak bu kadar çok gol atmasına rağmen onu en iyi oyuncular arasına koyamam. Doğru, Dünya Kupası da kazandı ancak o hikayenin baş kahramanı değildi. O kadar oynamadı.”

Dugarry sözlerini “Hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olamadı; Roma’dan ayrılmak istemediği için mi yoksa yeteri kadar ilgi çekici bir teklif almadığı için mi” sorusuyla noktaladı.

dugarry , totti , efsane değil