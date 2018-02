Dünya şampiyonu Usain Bolt'un takımı belli oldu !

Geçtiğimiz yaz yeni kariyeri için çalışmalara başlayan rekortmen atlet Usain Bolt, hedefinin bir gün taraftarı olduğu Manchester United'da forma giymek olduğunu söylemişti. Atletizmde kazandığı sekiz altın madalya,100 ve 200 metrede dünya rekorundan sonra Jamaikalı atletin futbolculuk kariyerine nerede başlayacağı merak konusuydu.

Önümüzdeki ay ortak sponsorluk anlaşmaları gereği Borussia Dortmund ile antrenmanlara çıkacak olan 31 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz ay da Güney Afrika'nın profesyonel futbol takımlarından Mamelodi Sundowns ile antrenmanlara çıkmıştı. “Genelde rahat bir insanım ama futbol başka bir şey. Atletizme başladığım dönemde de kalabalıklardan biraz çekinmiştim ama kısa zamanda alışacağıma eminim” dedi.

Bolt bugün yaptığı açıklamayla Mamelodi Sundowns takımıyla anlaştığını duyurdu. Bolt'un takımı an itibarıyla Güney Afrika Ligi'nin lideri konumunda bulunuyor.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s