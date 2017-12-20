Dursun Özbek açıkladı: Önceliğimiz teknik direktör

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’ten yeni teknik direktör konusunda açıklama geldi. Özbek, "Galatasaray taraftarı endişe etmesin. Devre arasına varmadan Galatasaray takımının başına birini getireceğiz. Öncelikle teknik direktör sorununu çözeceğiz, daha sonra seçime odaklanacağız. Seçim aile arasında olduğu için şu an önceliğimiz değil" dedi.

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından Onur Ödülleri programı düzenlendi. Törenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görevine son verilen teknik direktör Tudor ve seçim sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, "Taraftarların 'Devre arasında ne olacak?' şeklinde bir kaygısı var. Hiç endişe etmeyin. Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek bir teknik direktör çalışması içerisindeyiz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray'a getireceğiz" dedi.



"DEVRE ARASINDAN ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"



Özbek, teknik direktör Tudor ile yollarını bu akşam resmen ayıracaklarını, şu anda ise takımdaki öncelikli işlerinin ise teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti. Özbek, "Turdor'la ilişkimizi resmi olarak bugün sonlandıracağız. Kendisini dün gördüm, fesih nameyi bugün karşılıklı imzalayacağız. Taraftarların 'devre arasında ne olacak?' şeklinde bir kaygısı var. Hiç endişe etmeyin. Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek bir teknik direktör çalışması içerisindeyiz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray'a getireceğiz" dedi.



"SEÇİM ÇALIŞMAMIZ YOK"

Başkan Özbek, şu anda bir seçim hazırlıklarının olmadıklarını da ifade ederek, "Seçim çalışması içerisinde değiliz. Bu Pazartesi günü alınmış bir karar. Böyle bir çalışma içerisinde değiliz. Galatasaray'ın hafta sonu maçı var. Şu anda da bir teknik direktör sorunu var. Şuandaki işimiz Galatasaray'a hizmet. Seçim çalışmaları daha sonra. Öncelikli işlerimizi hallettikten sonra seçim çalışmalarına geleceğiz" diye konuştu.



"FUTBOLCULARIN MORALİ İYİ"

Tudor ile yolların ayrılmasının ardından futbolcuların profesyonel olduğu için bu durumdan etkilenmediklerini şeklinde soru üzerine konuşan Özbek, "Oyuncuların hepsi profesyonel. Profesyonel hayatta bu gel gitler her zaman vardır. Dolayısıyla o profesyonellik içerisinde karşıladılar. Etkilenmeleri mümkün değil, bu hep böyle. Kendisi de hoca da gidebilir. Yenisi gelebilir. Çok deneyimli bir takımımız var. Moralleri iyi, etkilenmiş oyuncu görmedim. Dün akşam da çıkıp antrenmanlarını yaptılar" yanıtını verdi.



FATİH TERİM SORULDU

Başkan Özbek, teknik Direktör arayışlarında Fatih Terim isminin konuşulduğunun hatırlatılması üzerine "Bu günün gündemi onur ödülleri. Antröner gündemimiz önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi. Özbek Giresun'da çok iyi karşılandığını da anlatırken, "Taraftar kimliğine bakmaksızın büyük bir sevgi seli var. Bütün Giresunlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel karşıladılar. Onlara Galatasaray'ın selamını sevgisini getiriyorum. Hepsine teşekkür ediyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. Onur Ödülleri töreninde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e onur ödülü verildi.

Özbek, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, Galatasaray Spor Kulübünün 1905 yılında Galatasaray Lisesi'nde kurulmuş bir kulüp olduğunu söyledi.

Edebiyat sınıfında Ali Sami Yen ve arkadaşlarının o günün koşulları içerisinde bu kulübü kurduğunu anlatan Özbek, kulübün temelinde 500 yıllık bir kültürün getirdiği değerlerin de olduğunu belirtti.

Özbek, Galatasaray Lisesi'nin ilk Osmanlı İmparatorluğu döneminin devlet adamı yetiştiren okullarından bir tanesi olduğuna işaret etti.

Okulun devlet adamı yetiştirme dışında kuruluşundan itibaren ülkeye sporu getiren kurum olduğunu dile getiren Özbek, "Dolayısıyla aklınıza hangi spor türü gelirse başlangıç noktası Galatasaray, Galatasaray Lisesi. Dolayısıyla spor deyince ilk aklımıza gelen Galatasaray’dır." dedi.

Özbek, Galatasaray Kulübünün kuruluşuyla ilgili sinema filmi şeklinde bir belgesel yapacaklarını ifade ederek, bunun için de sponsor arayışı içerisinde olduklarını kaydetti.

Kulübün kuruluşundaki zorlukları anlatan Özbek, Galatasaray'ın Türk sporuna her branşta büyük hizmetler vermiş bir kulüp olduğunu vurguladı.

Dursun Özbek, şu anda kulübün futbol dışında 17'ye yakın amatör branşı olduğu bilgisini vererek, "Dolayısıyla böyle bir kulübün başkanı olmak bana büyük onur verdi. Bu onurumu Giresunlu bir hemşehriniz olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Giresunlu bir kardeşiniz olarak Galatasaray'a başkan olma onurunu sizinle paylaşıyorum." diye konuştu.

Törende onur ödülü alan FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik ise memleketi Giresun'la ilgili anılarını anlatarak, UEFA'da 33 yıllık bir görev rekoru olduğunu, yönetim kurulunda da 24 yıl görev yaptığını, bunun kırılması zor bir rekor olduğunu kaydetti.

Onur ödülü için çok duygulandığını dile getiren Erzik, "İnsanız, insan olduğumuz için saygı sevgi olmazsa biz bütün bunlara kavuşamayız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Çoşkun ise üniversiteyle ilgili bilgiler vererek, onur ödülü için katılım gösterenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, FIFA Onursal Üyesi Erzik, Akın Çorap Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkanı ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, gazeteci ve spor yorumcusu Haldun Domaç'a onur ödülü verildi.

Programa Galatasaraylı taraftarlar ve üniversite öğrencileri de katıldı.