Dursun Özbek geri dönüyor !

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olmak için çalışmalara start verdi. Daha güçlü bir yönetim kurulu kurmak için önemli isimlerle görüşmelerini sürdüren Özbek, bir yanda da mevcut yönetime destek veriyor. Mart ayında yapılacak genel kurulda da bir konuşma yapmayı planlayan Özbek’in tartışılan tüm konulara cevap vereceği belirtildi.

POLAT İKNA AŞAMASINDA

Faruk Süren ise seçimde Adnan Polat’ı destekliyor. Efsane başkan, Polat’ı aday olması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Başkanlık düşüncesi olmayan Adnan Polat’ın baskılar sonrası kararında değişiklik olduğu öğrenildi. Ünal Aysal’ın ise aday olmayı düşünmediği ancak güçlü bir adayı destekleyeceği belirtildi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz de yeniden aday olacak.