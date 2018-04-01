Dursun Özbek: Görüşeceğiz !

Galatasaray'da uzun bir süredir merakla beklenen mali genel kurul dün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve çok gergin bir ortamda geçen genel kuruldan eski başkan Dursun Özbek zaferle ayrıldı.

Ocak ayında şok bir şekilde başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Özbek hakkında yapılan sert eleştirilere rağmen mali ve idari olarak ibra edildi. Mayıs'taki seçimde adaylık yolu açılan Özbek, "Hatalarım oldu ama asla ihanet içinde olmadım" dedi.

Öğüdücü ve Sevim'i zor ayırdılar

Son yılların en gerilimli genel kurulunda sık sık tartışmalar yaşandı. Mağazacılık A.Ş eski genel müdürü Ali Öğüdücü'nün konuşma yaptığı sırada bazı üyeler sataşmada bulundu. Konuşmasının ardından üyelerin yanına giden Öğüdücü ile Kadir Sevim arasında itişme yaşandı. Bu sırada araya giren diğer üyeler ile güvenlik görevlileri Öğüdücü ve Sevim'i ayırarak, salon dışına götürdü.

Dursun Özbek’ten ibra sonrası ilk açıklama

Fiziki müdahalenin yeri değil!



Bu tartışma sonrasında genel kurula 5 dakika ara verildi. Ardından kürsüye çıkan Başkan Mustafa Cengiz, üyelere sükunet çağrısı yaptı ve "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Yönetimlere kızgın da olsanız efendiliğinizi koruyun. Burası Türkiye'nin batıya açılan penceresi, kavganın, fiziki müdahalenin yeri değil. Bu bize yakışmaz" ifadesini kullandı.

Ayrıca Özbek'in kürsüde tezahürat başlattıktan sonra seyircileri işaret ederek "Görüşeceğiz. Seninle de görüeceğiz" diye bağırması dikkat çekti.

Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi !