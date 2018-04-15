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  4. 15 Nisan 2018 16:45

Dursun Özbek: 'Şampiyonluk benim hakkım' demedim !

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, medyada yer alan haberlerle ilgili olarak 'Şampiyonluk benim hakkım' gibi bir cümle kurmadığını dile getirdi.

Dursun Özbek: 'Şampiyonluk benim hakkım' demedim !
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Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenen Galatasaray Kulübü Divan Kurulu başkanlık seçimine katılarak oy kullanan Dursun Özbek, sonrasında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Şampiyonluk kupasının, kendisinin hakkı olduğu yönünde ifadelerde bulunduğuna ilişkin basına yansıyan haberlerin hatırlatılması üzerine Özbek, şunları söyledi:

 "Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın hakkıdır. Dolayısıyla benim öyle bir açıklamam olmadı. Tabii benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız. Galatasaray'ın taraftarıyla, genel kuruluyla birlikte bu başarıyı yaşayacağız. Bugün de Medipol Başakşehir'e karşı güzel bir netice alacağız inşallah."

Mayıs ayında gerçekleştirilecek genel kurulla ilgili olarak ise Özbek, "Yoğun bir dönemden sonra şu an dinlenmedeyim." demekle yetindi. 

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