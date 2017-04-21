Dursun Özbek: Tudor seneye de görevinde olacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor ile görüşlerini ve sportif direktör düşüncelerini A Spor'da katıldığı Gündem Özel programında anlattı.

Gelecek sezon planlarının devam ettiğini ve bir sportif direktör göreve getirmeyi planladıklarını belirten Dursun Özbek, "Daha sezon devam ediyor. Sezon devam ederken de önümüzdeki sezonun planlamalarını yapıyoruz. Galatasaray konusunda zarar görecek hiç bir şeyi benim ağzımdan duyamazsınız. Transferde elbette verim alamadığımız isimler oldu. Hepsi benim kontrolümün altındaki transferlerdir. Kimse öküzün altında buzağ aramasın. Yanlış transfer olmadı mı, elbet oldu. Hatalarımız oldu ama gereken dersleri de çıkarttık. O yüzden önümüzdeki sezon yapacağımız çalışmalar bunun için" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son günlerde gündemde yer alan iddialarda, Matthias Sammer'i ya da Mircea Lucescu'yu sportif direktörlüğe getirileceği konuşuluyordu.

DURSUN ÖZBEK: "IGOR TUDOR SENEYE DE KOÇUMUZ"

Tudor'un önümüzdeki sezon da görevinin başında olacağını kaydeden Galatasaray başkanı, "Tudor şimdi bizim koçumuz. Önümüzdeki sene de koçumuz. Teknik direktör değişikliğinde biz zoru seçiyoruz. Sezon içinde hoca değiştirmek çok zordur. Ama biz bunu başarma arzusu için yapıyoruz" diye konuştu.