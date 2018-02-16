Dursun Özbek yeniden aday oluyor !

Galatasaray'da kulüpte başkanlığı şok edici bir şekilde Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek, Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde yeniden aday olmak için harekete geçti... Dursun Özbek ve Yönetimi'nin adaylık öncesi ibra edilmesi gerekiyor.

SON TOPLANTIDA ALKIŞLANDI

Son Divan Kurulu Toplantısı'nda konuyan Dursun Özbek, kendisini hakkındaki iddialara cevap verdikten sonra salondakiler tarafından alkışlanmıştı... Özbek, adaylık için destek görüşmelerine hız verdi.

YARIM KALAN İŞLERİ BİTİRECEK

Camiadaki bazı isimlerle görüşmelere başlayan Özbek'in "Yarım kalan işleri tamamlamak için çok güçlü bir ekip ile yeniden yola çıkacağım. Bunun için hazırım. Her şey G.Saray için" dediği iddia edildi.

ÖZYALÇIN'I YİNE YANINA ALDI

Özbek'in son seçimde yanında yer almayan Cengiz Özyalçın'ı da yeniden yanına aldığı bildirildi. Öte yandan Dursun Özbek, seçim ofisini Gayrettepe'den Taksim'e taşıyarak değişimin startını verdi.