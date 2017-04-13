Dursun Özbek yönetimi böyle çöktü

Galatasaray’da sportif başarısızlığın yanında mali olarak da tarihi zarar rakamları ortaya çıkınca Dursun Özbek'in koltuğu sallanmaya başladı. Seçim kulislerinin vazgeçilmez iki isi Ahmet Yüce ve mevcut Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder'in ise seçim konusunda Dursun Özbek'e rahat olması konusunda telkinlerde bulunduğu ifade ediliyor. Siyaset ve bürokrasi de başlayan Riva ve Florya süreçlerinden dolayı Dursun Özbek'in görevde kalması yönünde görüş bildirmesi başkanın seçim sürecinde cesaretini arttırıyor. Galatasaray’ın etkin isimlerinden kongre üyesi Metin Ünlü, başkan Özbek ve ekibini topal ördeğe benzetti. Ünlü, “Başkanın kardeşi Mehmet Özbek, iyi bir iş adamı olabilir. Lakin spor yönetimi geçmişi nedir, bilgi birikimi nedir? Geçmişinde bir şey göremiyoruz. Başkan bu yanlışından dönmeli. Seçilen 4 önemli yönetici istifa etmiş gitmişse bu yönetim artık topal ördektir” dedi.

“Dursun Özbek, kulüp üyelerinin çoğunluğu tarafından destekleniyordu. Ancak mali genel kurulda yaşanan FETÖ ihraçları konusunda izlediği strateji ve sonrasında yaptığı açıklamalar ile bu destek yara almaya başladı. İhraçlar ile başlayan erime süreci Sportif Aş'nin 9 aylık zararının 240 milyon TL olmasının ortaya çıkması ve ardından 4-0'lık Başakşehir mağlubiyeti ile yerini iyiden iyiye, “Seçime git” baskısına bıraktı. Mali olarak tarihi zararların yaşanması, teknik direktör tercihlerinin sürekli olarak yanlış yapılması,milyon dolarlar harcanarak yapılan transferlerin çoğunluğunun fiyasko ile sonuçlanması. Başkanın kardeşi Mehmet Özbek'in bütün başarısızlığına rağmen Florya'dan el çektirilmemesi. Mehmet Özbek'in tutumu ile baş gösteren adı teknik direktör yiyen yapıya kadar ulaşan futbolcuya dayalı düzenin bir türlü önlenememesi. Alışıla gelmiş Galatasaray temsilinden çok uzakta kalan bir temsil ile hareket edilmesi. Ve sonuç olarak her açıdan yönetilemez ve kabul edilemez bir hale gelen yapı.”

SON UMUDU FATİH TERİM

Dursun Özbek'in olası bir derbi hezimetinin ardından şu ana kadar dokunmadığı kardeşi Mehmet Özbek'in istifasını isteyeceği Igor Tudor ile yolları ayıracağı yerine Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim'e Sportif Aş yönetim kurulu üyesi ve futbol direktörü olarak teklif götüreceği ifade edildi. Özbek'in, Terim hamlesinin dışında Abdürrahim Albayrak'a da teklifte bulunacağı belirtildi.

TEK ADAY ADNAN ÖZTÜRK

Dursun Özbek cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray muhalefeti ise Adnan Öztürk isminin etrafında birleşmiş durumda. Camianın en etkili isimlerinden olan İnan Kıraç'ın de Adnan Öztürk ismine tam destek verdiği belirtilirken özellikle taraftarın geri dönmesi için büyük bir beklenti içinde olduğu Ünal Aysal'ın da eski başkan yardımcısına destek vereceğini açıkça ifade ettiği belirtiliyor.

ÜNAL AYSAL’I BİLE SOLLADI

Dursun Özbek yönetimi, kulübü mali açıdan düze çıkarmak için çareler ararken, futbol takımının başarısızlığı mali çöküntüyü daha da derinleştiriyor. Futbolu yöneten Sportif A.Ş'nin son 9 aylık zararı 240 milyon TL olarak açıklandı. Yaklaşık 60 milyon Euro olan bu zarar, UEFA'dan ceza alınmasına neden olan Ünal Aysal döneminin zararını da geçmiş durumda. Galatasaray UEFA nezdinde yine sıkıntılar yaşarken, futbol takımının başarısızlığı gelir kaybını felaket noktalara sürüklüyor.