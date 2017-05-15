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  4. 15 Mayıs 2017 21:31

Dursun Özbek’e seçim çağrısı

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden olan Özer Saracoğlu, Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada olağanüstü genel kurula gidilmesi için imza toplandığını ifade ederek, “Sayın Başkan çağrılara kulak verip yönetimi yenileyin” dedi.

Dursun Özbek’e seçim çağrısı
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Olağanüstü genel kurula gidilmesi için 700'e yakın imza toplandığını ifade eden Özer Saracoğlu, “Bu kişilerden birisi de benim. Ancak bu yapılanmanın herhangi bir lideri ya da başkanı yoktur.

Eğer olsaydı ben imza atmazdım. Ayrıca bu bir muhalefet hareketi değildir, yönetime güç vermek için yapılan bir harekettir. Ben bu imzayı atan kişilerin isimlerini burada paylaşmayacağım. Çünkü eğer paylaşırsam ‘cadı avına' dönüşen bir durum ortaya çıkabilir. İlerleyen günlerde ben Sayın Başkan Dursun Özbek'le bu listedeki isimleri paylaşacağım. Sayın Başkanım size buradan çağrımdır, 700 üyenin imzasını ve 100 binlerce Galatasaray taraftarının çağrısına kulak verip yönetiminizi yenilerseniz daha güçlü bir şekilde Galatasaray'ın kazanmasını sağlarsınız” diye konuştu.

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