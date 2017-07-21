Dursun Özbek’in Avrupa karnesi şok etti !

Galatasaray, kuruluş ve varoluş amacını kurucusu Ali Sami Yen’in “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir hâlde oynamak, bir renge ve bir isme mâlik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek” sözlerinden aldı.

Ancak özellikle Dursun Özbek yönetiminde bu misyonundan oldukça uzaklaşmış görünen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne tarihinde ilk kez 2 ön eleme turunda veda etti. İlk maçta 2-0 yenildiği İsveç ekibi Östersunds ile sahasında 1-1 kalan Galatasaray, henüz temmuz ayında Avrupa defterini kapattı. Son dönemde Avrupa’da beklenen sonuçları almaktan uzak olan Galatasaray, Dursun Özbek’in 23 Mayıs 2015 tarihinde başkanlığa oturmasının ardından Türk olmayan sadece 1 takımı yenebildi.

Bu tarihten günümüze kadar tam 10 Avrupa kupası maçına çıkan Galatasaray, her maçta gol yedi. 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e her iki maçta da 2-0 yenilen Galatasaray, Kazakistan takımı Astana ile deplasmanda 2-2, evinde ise 1-1 berabere kaldı. Benfica’ya deplasmanda 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sahasında aldığı aynı skorlu galibiyet ile UEFA Avrupa Ligi’nde oynamaya hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi Lazio oldu. Evinde 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibine 3-1 mağlup oldu. Böylece Dursun Özbek’in başkanlığındaki ilk yıl oynanan sekiz maçtan sadece 1 tanesini kazanan Galatasaray, zayıf rakibi Astana’yı iki maçta da yenemeyerek hayal kırıklığı yarattı.

BİR SENE ARA

Galatasaray, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı için geçtiğimiz sezon Avrupa’da mücadele edemedi. Tam 1 yıl aranın ardından bu sezon yeniden alışkın olduğu Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Galatasaray, ‘Türk olmayan takımları yenmek’ misyonundan oldukça uzak bir görüntü çizdi. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds ile eşleşen sarı-kırmızılılar, rahat tur atlamayı beklerken büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Tarihinde ilk kez Avrupa’da oynayan, kadro maliyeti olarak kendisinin kat be kat aşağısındaki (Tüm takım bir Belhanda etmiyor) rakibi karşısında özellikle ilk maçta sahada yokları oynayan Galatasaray, iki maçı da galibiyet dahi alamadan tamamladı. Böylece Avrupa’ya temmuz ayında veda eden Galatasaray, tarihinde ilk kez bu duruma düştü.

Dursun Özbek yönetimi ile 7 maçtır Avrupa’da galibiyet yüzü göremeyen ve ‘Avrupa Fatihi’ lakabından hızla uzaklaşan Galatasaray, sezonun geri kalanında Süper Lig ve Türkiye Kupası için mücadele edecek.