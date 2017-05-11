Milan'dan Kjaer-Sosa takası teklifi
Fikret Orman'dan olay sözler
PFDK'dan Talisca'ya 1 maç men cezası !
Bogdanovic ve Udoh'tan büyük başarı
Bogdanovic ve Udoh'tan büyük başarı
Üzülmez'den Beşiktaşlıları üzecek itiraf
Üzülmez'den Beşiktaşlıları üzecek itiraf
Coutinho için öyle bir fiyat çekti ki...
Coutinho için öyle bir fiyat çekti ki...
Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş'a müjde !
Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş'a müjde !
İşte Trabzonspor'un 50. yıl yıldızı !
İşte Trabzonspor'un 50. yıl yıldızı !
1.96'lık dev Süper Lig'e geliyor ! Bomba...
1.96'lık dev Süper Lig'e geliyor ! Bomba...
Beşiktaş açıkladı ! Talisca ve Dudu transferi...
Beşiktaş açıkladı ! Talisca ve Dudu transferi...
Fenerbahçe'ye Final-Four müjdesi !
Fenerbahçe'ye Final-Four müjdesi !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 11 Mayıs 2017 18:28

Dursun Özbek’ten Sneijder açıklaması

Son dönemde performansıyla eleştirilen Wesley Sneijder hakkında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuştu.

Dursun Özbek’ten Sneijder açıklaması
A+ A-

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, BeIN Sports’ta verdiği özel röportajda önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özbek, son dönemde takım içerisinde problem yarattığı iddia edilen Wesley Sneijder hakkında konuştu.

Başkan Özbek, Hollandalı yıldız hakkında yapılan haberlere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

“Böyle bir şey olur mu? Benzer şekilde Galatasaray’dan başka hiçbir takım için böyle bir şey yok… Sneijder marka ve yıldız bir oyuncu. Bir sene daha kontratı var. Nasıl bir şey ki ‘Sneijder ile devam edecek misiniz diye’ haberler yapılıyor. Böyle bir şey olur mu? Daha ligi bitirmedik. Önümüzdeki sene kontratımız var. Sneijder önemli bir oyuncumuz. Mevcut kadromuzdaki oyuncularla devam etmek isteriz. O da gayet de iyi oynuyor. Ülkedeki yorumlara göre futbolcuların performanslarında iniş ve çıkışlar olabilir. 1-2 maça bakarak yorum yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Sneijder’in becerilerini kimse yadsıyamaz.”

dursun özbek , sneijder , gs , galatasaray transferleri , galatasaray , galatasaray haberleri