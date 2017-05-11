Dursun Özbek’ten Sneijder açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, BeIN Sports’ta verdiği özel röportajda önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özbek, son dönemde takım içerisinde problem yarattığı iddia edilen Wesley Sneijder hakkında konuştu.

Başkan Özbek, Hollandalı yıldız hakkında yapılan haberlere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

“Böyle bir şey olur mu? Benzer şekilde Galatasaray’dan başka hiçbir takım için böyle bir şey yok… Sneijder marka ve yıldız bir oyuncu. Bir sene daha kontratı var. Nasıl bir şey ki ‘Sneijder ile devam edecek misiniz diye’ haberler yapılıyor. Böyle bir şey olur mu? Daha ligi bitirmedik. Önümüzdeki sene kontratımız var. Sneijder önemli bir oyuncumuz. Mevcut kadromuzdaki oyuncularla devam etmek isteriz. O da gayet de iyi oynuyor. Ülkedeki yorumlara göre futbolcuların performanslarında iniş ve çıkışlar olabilir. 1-2 maça bakarak yorum yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Sneijder’in becerilerini kimse yadsıyamaz.”