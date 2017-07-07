Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Ö

zbek, geçen haftalarda yaptığı "Taraftarımız merak etmesin, uçaklar inmeye başlayacak"demecinin hatırlatılması üzerine, transferlerin gecikmesi nedeniyle önce taraftardan özür diledi, sonra müjdeyi verdi: "Uçaklar inmeye devam edecek."

İşte Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu sezon çok güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. İstanbul'a uçaklar inmeye devam edecek. Transfer çalışmalarımız devam ediyor."

"Rakiplerimiz de bu sezon Avrupa'da bilinen futbolcuları transfer ediyor. Lig bu sezon çok keyifli ve zorlu olacak"

"Bu sezon takımda korkunç bir uyum var. 3 senedir kamplara gidiyorum. İlk kez bu kadar uyum gördüm. Keyifle ayrıldım kamptan."

"Teknik heyetin raporuna bağlı olarak çalışmalar yapılmasını, scout ekibine ilettik. Çok kuvvetli bir takım kurma arzusundayız."

MALİ DURUMLA İLGİLİ...

"Galatasaray, 2016 başında finansal olarak teknik iflas pozisyonuna gelmişti. Kaynak yaratmak yerine borçlanma yoluna gidilmiş. Daha önce Riva için projeler hazırlansa da hayata geçmemiş."

"Sayın Cumhurbaşkanımız'a da ben teşekkür ederim. Kendisi de ilgilendi. Emlak Konut'la bizi bir araya getirdi Riva için."

"Riva'dan gelen ilk para banka borçlarına gitti. Diğer gelecek paraların da istikameti borçlar. Transfere kullanıldığı yok."

"Otel, Florya, kapalı spor salonu devreye girince yeni gelirler elde edilecek. 112 yılda elde edilen her şey, son 20 yılda yenmiş."

FİNANSAL FAIR-PLAY KONUSU...

"Son iki yıldaki başarısız sonuçlarda UEFA'nın verdiği cezada rol oynuyor. Bu ortam bütün kamuoyuna yansıdı. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Bazı sevgili Galatasaraylılar'dan özür bekliyoruz. Biz Galatasaray'ın UEFA'yla sıkıntısı yok dediğimizde 'Galatasaray ceza alır' dediler. Böyle konuşmak hem taraftarı etkiliyor. Biz gittik, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında var dedik. Bu konuşmalarla kulübe zarar veriyorsunuz. Bu konuşmalar UEFA'ya yansıyor, UEFA nezlinde endişeye neden oluyor. O konuşmayı yapanlar en azından bir özür dileme nezaketini göstermeyecekler mi?"

SNEIJDER AÇIKLAMASI: "ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Sneijder çok önemli bir oyuncu, 4.5 yıl hizmet etti. Taraftarın da sevgilisi oldu ama başka bir şey var."

"Her futbolcunun hedefleri var. Önemli olan proje, amaç, kariyer... Galatasaray'ın da kendi planları var... Galatasaray da taraftarına daha heyecan yaratacak bir takım kurmak istiyor. Kişisel bir çatışma söz konusu değil."

"Sneijder'in kariyer planlaması içinde yapmak istediği şeyler var. Biz son derece anlayışlı bir şekilde çözümünü bulmaya çalışıyoruz."

"Takımlar; yeni isimler bulma, yeni heyecanlar yaratma içinde oluyor. Galatasaray'ın ortaya koyduğu durum da bu."

"Podolski, Japonya'ya gitmek istediğini, Bruma, Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Müsaade etmemek Galatasaray'a yakışır mı?"

SABRİ SARIOĞLU'YLA İLGİLİ...

"Sabri, Galatasaray'a 19 yıl hizmet etmiş bir oyuncu. Çok iyi bir Galatasaraylı. Bugün geldiğimiz noktada, her hizmetin bir sonu var ve herkes buna saygı göstermek zorunda."

"ARDA TURAN'IN TÜRKİYE'DE OYNAYACAĞI TEK KULÜP GALATASARAY'DIR"

"Arda Türkiye'ye gelirse geleceği tek kulüp Galatasaray'dır. Barcelona'da kalacağına dair duyumlar aldım."

"Altyapıdan yeni Arda'lar çıkartmalıyız. Kampta en fazla sivrilen 4 futbolcu, U17 takımımızdan götürdüğümüz futbolcular."

ERGİN ATAMAN'LA İLGİLİ...

"Ergin Ataman, çok iyi bir Galatasaraylı, bu tartışılmaz. Bize şampiyonluk getirdi, 5 yıl hizmet etti."

"Ergin Ataman'la yollar ayrılmadı, Ergin Ataman'ın kontratı bitti. Çok yönlü düşünmek zorundayım. Hem mali yapıyı hem performansı..."

SİNAN GÜLER'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİYLE İLGİLİ...

"Sinan Galatasaray'ın kaptanıydı ancak kariyer planlaması var. Euroleague'de oynamak istediğini söyledi. Bu durumda diyebileceğimiz bir şey yok. Kariyer planı öyle. Tabi rakip takımı seçti, onu kendisine sormak lazım."

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ...

"Kombinelerin yüzde 55'ini satmış durumdayız. Ürün satışları da iyi gidiyor. Taraftarlar teşekkür ediyorum."