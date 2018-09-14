Duygun Yarsuvat'tan bir açıklama daha !

Galatasaray’da gergin geçen divan kurulu toplantısında mevcut Başkan Mustafa Cengiz'e, sert çıkan isimlerin başında eski Başkan Duygun Yarsuvat geliyordu.

Yarsuvat, kulübün taşınmazlarıyla ilgili tasarruflar için izin isteneceği 29 Eylül'deki olağanüstü genel kurula atfen, “Yeni bir ayrışmaya izin vermeyin. Biz artık seçim yapmak istemiyoruz. Ama mecbur kalırsak istemediğimiz şeyi yapmak zorunda kalabiliriz” demişti.

Duayen ismin bu çıkışı ‘seçim sopası' olarak görülmüş ve desteğin yanı sıra yoğun eleştiri de almıştı. ‘Tehdit etti' eleştirilerini Duygun Yarsuvat'a soruldu ve “Tehdit etmedim, sadece öneri sundum” karşılığını alındı.

Duygun Yarsuvat'tan tehdit gibi sözler !

İşte Yarsuvat'ın satırbaşları:

“Kimsenin iradesine ipotek koymam. Başkan ister devam eder. İster bırakır ama biz ‘Sizle devam edelim' dedik. Bize ‘Derin Galatasaray' diyen varsa bunu onlara sorun; beni ilgilendirmez. Yaşayacağız ve göreceğiz. Genel kurul ‘evet' mi diyecek ‘hayır' mı diyecek. Neler olacak göreceğiz. Ben divandaki açıklamalardan tatmin olmadım. Otel dışındaki gayrimenkullerin satılmasını desteklemem.”

‘DİVANDA GERÇEK DIŞI KONUŞTU’

“Bana sorup akıl almadılar; ihtiyaçları da yok. Yönetimle bir araya gelmek isterim. Benim birikimlerim değil Galatasaray'ın birikimleri etrafında toplanmamız uygun olur. Faydalanmak isterlerse elbette ki yardımcı olurum. Dün (önceki gün) yaptığım açıklamalarda yönetime bir mesajım yoktu. Yalnız şu var. (Mustafa Cengiz) Devamlı olarak gerçek dışı konuştu. Ben hiçbir yerde hiçbir gayrimenkul için izin istemedim, onay almadım.”

KOZAK: BÖYLE BİR YETKİ GÖRÜLMEDİ

Camianın önemli isimlerinden Hayri Kozak, olağanüstü genel kurulla ilgili eleştirilerde bulundu. Radyospor'a konuşan Kozak, “Eski başkanlar da yetki istemişti ama bu başka. Bugüne kadar görülmemiş bir yetki isteme durumu var. Önceki genel kurullarda hedefler belliydi. Bu yetkileri alınca hangi projeler için kullanacaksınız; belli değil. Koca Galatasaray'dan sınırsız sayılabilecek yetkileri istemek çocuk oyuncağı değil. Madde madde iyi anlatmalılar” dedi.