Duygun Yarsuvat'tan Dursun Özbek'e sert sözler

Galatasaray'ın Olağan Divan Kurulu'nda konuşma yapan eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, basketbol takımının eski koçu Ergin Ataman'ı savundu.

BASKETBOL HER ZAMAN YENİLMEZ ARMADA OLMUŞTUR

"Basketbolla ilgili konuşmak istiyorum ve hukuki konularda da konuşmak istiyorum. Basketbolu dinledik, 5 senede 55 milyon dolar zarar ettik denildi. 100 milyon dolar harcadık futbolda ama bu sene de 4. olduk. Basketbolun bize getirdiği prestij çok büyüktü. Eurocup şampiyonu olan bir koçun arkasından 55 milyon dolar harcattı demek son derece yanlış. Ayrıca basketbolun Galatasaray'ın tarihinde her zaman yenilmez armada olmuştur. Onun seyircisi de, sporcusu da farklı olmuştur. Sadece ve sadece para kazandırmıyor diye dışlamamak gerekir. Çünkü Galatasaray Kulübü para kazanmak için kurulmamıştır. Galatasaray Spor Kulübü başarı için kurulmuştur."

DÜNYADA HİÇBİR KULÜBÜN ADASI YOKTUR

"Ada hepimizindir. Ada Galatasaraylılarındır. Tıpkı futbol takımının Galatasaraylıların olduğu gibi, basketbol takımının Galatasaray'a layık olduğu gibi. Ada da tamamen Galatasaray'ındır. Bunu böyle kabul etmek ve her yerde her seviyede bunun mücadelesini vermek gerekir. Yönetim kurulundan ricam bir toplantı düzenleyelim ve o toplantıda da hukukçular yer alsın. Adayı biz işletiriz. Galatasaray bu adayı üyeleri için aldı, yüzme sporu için aldı, kürek sporu için aldı. Adadan para kazanmak gibi bir amacımız olmamalıdır. Ada bir statüdür. Dünyanın hiçbir ülkesinde ada sahibi olan bir spor kulübü yoktur. Bunun zevkini, bunun gururunu yaşamamız lazım."