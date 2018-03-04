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  4. 04 Mart 2018 16:33

Edin Dzeko’dan Cengiz Ünder itirafı

Roma'nın golcü futbolcusu Edin Dzeko, takım arkadaşı Cengiz Ünder'in performansı hakkında konuşurken genç futbolcu için övgü dolu sözler sarfetti.

Edin Dzeko’dan Cengiz Ünder itirafı
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İtalya Serie A takımlarından Roma’nın yıldız golcüsü Edin Dzeko, milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

Napoli’yi 4-2 yendikleri maçta attığı 2 golle takımını sırtlayan Boşnak golcü, maçta Roma’nın ilk golünü atan Cengiz Ünder hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

Daha önce Cengiz’i tanımadığını itiraf eden Dzeko, “Cengiz’i daha önce tanımıyordum. Sadece Visca ile oynadığını biliyordum ve Visca da bana ne kadar yetenekli olduğunu anlatmıştı. İlk günlerde bunu gördük ve ayrıca çok karakterli birisi” ifadelerini kullandı.

İtalya’da başarılı olmanın zorluğuna dikkat çeken 31 yaşındaki forvet, “20 yaşında bu lige gelip bir şeyler yapmak kolay değil. İlk yılımda büyük sorunlar yaşadım ama bu kaliteli futbolcu umarım uzun yıllar Roma’da kalır” dedi.

Abi-Kardeş 💪🏻🇧🇦🇹🇷 #DajeRoma

Cengiz Ünder (@cengizunder)'in paylaştığı bir gönderi ()

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