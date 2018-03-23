Efsane kalecinin 5 yaşındaki oğlu öldü !

Valencia ve İspanya futbolunun efsane kalecisi Santiago Canizares, 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkıldı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce kanser hastalığına yakalanan Santi’nin mart ayı başlarında sağlık durumu kötüleşmeye başlamıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Canizares, “Oğlum Santi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak bana desteğini esirgemeyenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 Mart 2018

Valencia kulübü ve birçok ünlü futbolcu da 48 yaşındaki eski kaleciye başsağlığı mesajı yolladı.

İspanya’da Real Madrid ve Celta Vigo gibi takımların formasını giyen Canizares, 1998-2008 yılları arasında Valencia’da mücadele etmiş ve İspanyol kulübünün efsaneleri arasına girmişti.

El dolor más grande para un padre. Todo mi cariño a ti y a tu familia. El fútbol está contigo. ¡Mucha fuerza! #SantiCampeón https://t.co/PUOyPiLIWw — Sergio Ramos (@SergioRamos) 23 Mart 2018