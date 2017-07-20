Elif Elmas 'Kadıköy Boğası'yla !

Makedonya futbolunun yeni yeteneği olarak hayatımıza giren Elif Elmas'ın Fenerbahçe'ye transferi şaşkınlık yaratmıştı. 17 yaşındaki orta sahanın ise sarı-lacivertli formayı giyme hayalinin peşinden geldiği ortaya çıktı.

Elif'in, daha küçük bir çocukken Kadıköy'deki boğa heykelinin önünde çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Taraftarlar, Serhat Akın'dan sonra kimseye yakıştırılmayan ‘Kadıköy Boğası' lakabının varisi olarak daElif Elmas'ı seçti.

Anlaşmanın detayları da belli oldu. Fenerbahçe, beş yıllık sözleşme imzalayacağı 17 yaşındaki futbolcuya sezon başına 700 bin Euro, kulübüne ise 300 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Öte yandan sarı-lacivertliler, gerekentransfer iznini FIFA'dan alacağına inanıyor.

Oyuncunun babasına Türkiye'de iş bulunurken yapılacak başvuruda Elif'in 20 günle reşitlik hakkından mahrum kalmaması savunulacak. Olumsuz bir karar halinde ise genç oyuncu sezonun ilk yarısını Rabotnicki'de geçirecek.