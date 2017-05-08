Emenike ırkçı mesajlara böyle yanıt verdi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emenike, sosyal medya üzeridnen gelen ırkçı tepkileri Instagram hesabından yayınladı. Emenike, taraftarların bu saldırılarına cevap verdi.

Kendisine maymun ve muz emojileri yollayan ve küfür eden taraftarlar, 'Bazı taraftarlardan aldığım yorumlar. Bana maymun derken veya muz resmi yollarken şunu da koymayı unutmayın "zengin maymun" ' dedi.

Öte yandan Emenike de geçen hafta Çaykur Rizespor'da forma giyen Iraklı oyuncu Ali Faez ile yaşadığı tartışmanın ardından rakibine arkasını dönerek kokuyorsun hareketi yapması üzerine ırkçılık ile suçlanmıştı.

İşte Emenike'nin o gönderisi: