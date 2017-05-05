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  4. 05 Mayıs 2017 22:57

Emre Belözoğlu: Acun Ilıcalı ile mesajlaştık

Antalyaspor'u 1-0 yenen Başakşehir'de Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Emre Belözoğlu: Acun Ilıcalı ile mesajlaştık
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Başakşehir'de Antalyaspor karşısında 89'da gelen golün asistini yapan Emre, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Maçtan sonra Acun ağabey (Ilıcalı) ile mesajlaştık. 'Benden öğrenmişsin biraz' dedi. Onun attığı paslara benzedi bugünkü asist. O da halı sahada yapıyor böyle." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren 36 yaşındaki futbolcu, "Bizi keyifli bir hafta sonu bekliyor. İnşallah derbiden çıkacak sonuç bizi daha da keyiflendirecek. Şampiyonluk da gelirse, kariyerimin en büyük başarısı olacak." dedi.

Emre Belözoğlu , acun , başakşehir