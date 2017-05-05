Emre Belözoğlu: Acun Ilıcalı ile mesajlaştık

Başakşehir'de Antalyaspor karşısında 89'da gelen golün asistini yapan Emre, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Maçtan sonra Acun ağabey (Ilıcalı) ile mesajlaştık. 'Benden öğrenmişsin biraz' dedi. Onun attığı paslara benzedi bugünkü asist. O da halı sahada yapıyor böyle." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren 36 yaşındaki futbolcu, "Bizi keyifli bir hafta sonu bekliyor. İnşallah derbiden çıkacak sonuç bizi daha da keyiflendirecek. Şampiyonluk da gelirse, kariyerimin en büyük başarısı olacak." dedi.