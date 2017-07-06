Emre Mor adım adım Süper Lig'e !

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşamaya devam ediyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, takımın hücum gücüne katkı verebilecek isim olan Emre Mor konusundaki ısrarını sürdürüyor.



Sarı-Lacivertliler de, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak için çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezon başında Dortmund’un, Danimarka’nın Nordsjaelland takımından transfer ettiği Emre, buradaki ilk sezonunda Bundesliga’ya uyum sorunu yaşamıştı. Sadece 19 maçta forma giyebilen genç yıldız için menaceriyle bir görüşme yapan Kanarya, karşı taraftan olumlu bir cevap almıştı. Şimdi ise Dortmund kulübünün kapısını çalan Sarı-Lacivertliler, Almanlar’ı ikna etmeye çalışıyor.



Direkt 11 garantisi...



Thomas Tuchel’in yerine göreve gelen yeni hoca Peter Bosz’un da, Emre’ye geniş kadrosunda çok fazla forma şansı vermesi düşünülmüyor. Bu oyuncunun gelişimini sürdüreceği bir takıma gitmesini isteyen Dortmund’un, direkt 11 garantisini alması halinde Emre’yi kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin de, Kocaman’la yapılan görüşmenin ardından, Emre’yi takımın kilit isimlerinden biri olarak göreceklerini Dortmund’a ilettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde bu transfer konusunda neler olacağı merakla bekleniyor.