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  4. 21 Haziran 2017 20:06

Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor.

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, kişisel Twitter hesabından yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor.
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Fenerbahçe-Emre Mor flörtünde flaş gelişme! Genç yıldızın menajeri Muzzi Özcan, kişisel Twitter hesabından yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Bu gelişme, Özcan'ın Emre Mor için Fenerbahçe'yle masaya oturacağı ve bu nedenle İstanbul'a geldiği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Emre Mor'u takımda görmek istediği biliniyor. Yıldırım, bundan yaklaşık 3 ay kadar önce Özcan ile bir araya gelerek genç futbolcunun transferi için istekli olduklarını belirtmişti. Özcan ise bu görüşme sırasında Emre'nin Borussia Dortmund'dan ayrılması halinde Fenerbahçe'yi tercih edeceğine dair söz vermişti.

Öte yandan Emre Mor, şu an İspanya'ya yeni sezon öncesi tatilin keyfini çıkarıyor. Mor, 3 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Marbella şehrinde bulunan bir plajda çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı.

Fanatik

muzzi özcan , istanbul , emre mor