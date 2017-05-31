Enes’in menajeri transferi Twitter’dan öğrendi
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  4. 31 Mayıs 2017 17:00

Enes’in menajeri transferi Twitter’dan öğrendi

Enes Ünal'ın menajerinin Twitter'dan "anlaşılan hiç bir kulüp yok" mesajına gelen cevap sosyal medyayı salladı.

Enes’in menajeri transferi Twitter’dan öğrendi
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Manchester City’nin Bursaspor’dan transfer edip Genk, Breda ve Twente’ye kiralık olarak gönderdiği Enes Ünal’ın yeni sahnesi İspanya La Liga olacak. 20 yaşındaki milli gururumuz, Villarreal’e 14 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Twente’de yılın futbolcusu seçilen Enes’in bu transferi sosyal medyada da farklı şekilde gündeme geldi.

Enes Ünal’ın ilk olarak Valencia ile adı anılmasından sonra menajreri Batur Altıparmak, Twitter hesabından açıklama yaparak, “Enes kariyeri için Manchester City ile görüştükten sonra karar verecek. Şu anda için anlaştığı hiçbir kulüp yok” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaya mention atan bir kullanıcı ise, “Villarreal’de büyük ihtimal. Bonservisiyle beraber…” yorumunu yaptı. Bu tweet birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Kullanıcının ‘duyurduğu’ transfer ise gün yüzüne çıkınca tweet bu kez viral oldu!

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