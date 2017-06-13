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  4. 13 Haziran 2017 16:47

Ercan Güven'den flaş sözler

Gazeteci Ercan Güven, Arda Turan'ın milli takımı bırakması sonrası "Seninle birlikte milli takımdan ayrılacağım" diyen futbolculara yüklendi.

Ercan Güven'den flaş sözler
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Milliyet yazarı Ercan Güven, bugün gazetede yer alan yazısında Fatih Terim’in basın toplantısına ve Arda Turan skandalına değindi. Terim’in bir buçuk saatlik toplantısı ve Arda’nın toplantının hemen ardından NTV Spor’a bağlanarak yaptığı açıklamalardan yola çıkan Güven, Arda’ya, “Sen bırakırsan biz de bırakırız” diyen futbolculara bir mesaj gönderdi.

Ercan Güven yazısında şu ifadeleri kullandı:

“İkinci ve belki de daha önemli ipucu, Arda tekil değil!..Milli takımdan ayrıldığı anda eyleme katılmak için hazırda bekleyen ve güçlükle engellediği ‘komite’ arkadaşları olduğunu kendisi söyledi. Muhtemelen Caner, Gökhan, Selçuk, Burak, Vs…Önemli çünkü, meseleyi ‘gençlik hatasından’ çıkarıp organize hale getiriyor. Bitmiyor… Beynimiz fazla mesai yapıyor…Futbolcular arası dayanışma (!) bu kadar geniş ve dışardan destek olmayacak!..Milli Takımın içinde bir ‘derin milli takım’ varsa, bu kalkışma sonrası hocası, federasyon başkanı, örgütü de hazır olmalı.‘Hani Ay-Yıldız her şeyin üzerindeydi’ diye sormayacağım… Onların kutsalı ayrı bir milli takım yapılanması besbelli.

***

Durum buysa, yapılması gereken nedir?O ‘Ardacığım ben de seninle birlikte milli takımdan ayrılacağım’ diyenler var ya…Hiç durmasınlar.Hemen gitsin hepsi.Terim, genç ve ‘önce Ay-Yıldız’ diyen futbolcularla yürüsün.Başaramazsa o da bırakır.Ama milli takımdan önce kendilerini ve ittifaklarını düşünenleri temizlemiş bir hoca olarak, çok kıymetli bir görevi yerine getirip bırakır.”

Milliyet

ercan güven , arda turan