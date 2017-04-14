CANLI MAÇ LYON - BEŞİKTAŞ / MAÇTA MÜTHİŞ MÜCADELE !
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  1. 14 Nisan 2017 00:21

Erdoğan'dan Lyon - Beşiktaş yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lyon - Beşiktaş maçı öncesi yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan Lyon - Beşiktaş yorumu
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Lyon- Beşiktaş mücadelesinde Lyonlu yüzlerce taraftar, tribünde yaşanan olaylar sonucunda sahaya indi. Mücadele öncesi çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma 50 dakikalık gecikmenin ardından başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında yaşananlar olayları şöyle değerlendirdi: "Fransa'da oluyor maç, orada Erdoğan yok. Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli. Son zamanda orada da bazı değişiklikler var galiba. Beşiktaş Quaresma hariç ful kadro sahada. Şenol Hocamızla iyi bir performans yakaladı Beşiktaş, iyi de bir kadroları var. Biz buna futbolda 'ısırmak' deriz. Isıran bir kadrosu var, hırslı bir kadrosu var. Bu kadro ile 'Beşiktaş gol yedi, acaba bundan sonra ne olur' Beşiktaş için böyle bir şey söylenmez. Beşiktaş son ana kadar her neticeyi kopartabilir. Yönetiminden hocasına ve ekibine kadar hepsini kutluyorum. Böyle Avrupa Ligi'nde buraya gelmiş olması önemli bir netice. İnşallah Lyon'dan iyi bir netice ile dönerse rövanşında gereği yapılır inşallah. Ondan sonra bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en önemli yerde inşallah temsil eder" diye konuştu.

Lyon - Beşiktaş maçında taraftarlar sahaya girdi !Lyon - Beşiktaş maçında taraftarlar sahaya girdi !

 

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