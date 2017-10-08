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  4. 08 Ekim 2017 16:49

Erdoğan'dan Türk sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan sporculara tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan'dan Türk sporculara tebrik
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Cumhurbaşkanı madalya kazanan sporcularımızı tebrik etti.

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takım ve altın madalya kazanan sporculara tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, Makaralı Yay Yıldız Karışık Milli Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ile Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcular Fatma Eylül Koca ve Zeynep Fırat Tanrıverdi'ye birer tebrik telgrafı gönderdi.

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