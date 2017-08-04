Ergin Ataman’dan Ersan İlyasova tepkisi !

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi Ersan İlyasova’nın Milli Takım’dan affını istemesine Ergin Ataman’dan sert tepki geldi. Ergin Ataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ersan İlyasova’nın kendisini yetiştiren ve NBA’e gitmesinde pay sahibi olan Türkiye’ye ayıp ettiğini belirtti.

Ersan İlyasova, Milli Takım’dan affını istediğini şu ifadelerle duyurmuştu:

“2006 yılından bu yana Basketbol Milli takımının formasını gururla taşımaktayım. Takım arkadaşlarımla beraber, birçok güzel başarıya imza attık. Ancak, bu sene çok yorucu bir sezon geçirdim ve NBA'de uzun süre belirsizliklerle dolu bir süreç geçirdim. Fiziken ve psikolojik olarak Milli takıma katkı sağlayabilecek bir durumda değilim. Bu sebeplerden dolayı, Milli takıma katılmama ihtimalim hakkında Federasyonla son aylarda birçok görüşmemiz oldu. Bu vesileyle, üzülerek belirtmek isterdim ki, bu yaz Milli takımımızda yer alamayacağım. Milli takımımızı bu şampiyonada gönülden destekliyor ve takip ediyor olacağım.”

Ersan İlyasova'dan kötü haber