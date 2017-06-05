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  4. 05 Haziran 2017 22:06

Erkan Petekkaya o reklam için servet ödedi !

Sanatçı Erkan Petekkaya, İstanbul'un en işlek caddelerinden birine verdiği Beşiktaş reklamı için 200 bin TL ödedi.

Erkan Petekkaya o reklam için servet ödedi !
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Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen oyuncu Erkan Petekkaya, takımının şampiyonluğunu İstanbul'un en işlek yerinde dev bir reklam panosuna mesaj yazdırarak kutladı.

İş dünyasının merkez noktalarından sayılan Zincirlikuyu'daki Zorlu Center'ın yanında dev bir pano kiralayan sanatçı, “Şampiyon Beşiktaşımıza Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim” yazdırdı.

Tatil amacıyla Hindistan'da bulunan sanatçının yardımcılarına talimat vererek panoyu hazırlattığı öğrenildi. Sanatçının reklam verdiği dev alanın aylık kirasının 200 bin TL civarında olduğu öğrenildi.

beşiktaş , reklam , erkan petekkaya