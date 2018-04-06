Erkan Zengin transferi FIFA'lık oldu

Eskişehirspor ile yollarını ayırdıktan sonra İsveç’in Hammarby Kulübü’na transfer olan Erkan Zengin, yeni takımında forma giyemiyor.



Eskişehirspor’a dün sosyal medya hesabından sitem eden deneyimli futbolcunun bu siteminin nedeni belli oldu.



Geçici lisans için başvurdular : Kırmızı-siyahlıların, oyuncunun transferinin tamamlanması için gerekli evrakları yollamadığı ve bu uluslararası transferi FIFA’nın sistemine girmediği için yeni takımında lisans çıkarılamadığı, bu yüzden forma giyemediği ortaya çıktı.Milliyet'in haberine göre; İsveç ekibi bunun üzerine konuyu FIFA’ya taşıdığı ve geçici lisans için başvurduğu belirtildi.



“Eskişehir’den gerekeni bekliyoruz” : Hammarby Sportif Direktörü Jesper Jansson konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Konuyu FIFA’ya taşıdık ve geçici lisans çıkarılması için başvurduk. Süreç ne kadar sürecek tam olarak bilmiyoruz. Ancak gelişmeleri günü gününe takip ediyoruz. Eskişehirspor’un oyuncu için gereken evrakları temin edeceğine olan umudumuz da devam ediyor. Çünkü bu sorunun en hızlı çözümü olacak” dedi.



Taraftardan Türkçe çağrı : Erkan Zengin’in altyapısından yetiştiği ilk kulübü olan yeşil-beyazlıların taraftarları da yaşananların ardından harekete geçti. İsveççe ve Türkçe bir mektup kaleme alan Hammarby taraftarı, Eskişehirspor Başkanı’na seslenerek, futbolcunun kendi takımlarının formasını giyebilmesi için anlayış gösterilmesini istedi.