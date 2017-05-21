Erman Toroğlu: Şenol Güneş sezon sonu ayrılıyor

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamalardan yola çıkarak Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

A Spor yorumcusu Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş hakkındaki konuşmalarından ne anlıyoruz? Benim konuşmalardan orta çıkardığım izlenimim; Şenol Güneş takımı şampiyon yapacak ve sonra gidecek. Ortada demek ki bazı sorunlar var. Ben Şenol Güneş'in gelecek sezon takımda kalacağını düşünmüyorum. Yeni sözleşme teklifi var mı?"



Çebi ne demişti?

Kasımpaşa maçı sonrası Ahmet Nur Çebi, "Arzu ettiği takdirde Şenol hocamızla devam edeceğiz. Onun da devam etmek istediğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.