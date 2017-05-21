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  4. 21 Mayıs 2017 16:06

Erman Toroğlu: Şenol Güneş sezon sonu ayrılıyor

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın sezon sonu Şenol Güneş ile yolların ayrılacağını iddia etti.

Erman Toroğlu: Şenol Güneş sezon sonu ayrılıyor
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamalardan yola çıkarak Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

A Spor yorumcusu Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş hakkındaki konuşmalarından ne anlıyoruz? Benim konuşmalardan orta çıkardığım izlenimim; Şenol Güneş takımı şampiyon yapacak ve sonra gidecek. Ortada demek ki bazı sorunlar var. Ben Şenol Güneş'in gelecek sezon takımda kalacağını düşünmüyorum. Yeni sözleşme teklifi var mı?"

Çebi ne demişti?

Kasımpaşa maçı sonrası Ahmet Nur Çebi, "Arzu ettiği takdirde Şenol hocamızla devam edeceğiz. Onun da devam etmek istediğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

şenol güneş , beşiktaş , ayrılık , erman toroğlu