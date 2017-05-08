Erman Toroğlu'ndan Aziz Yıldırım'a olay sözler

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında yumruk atması hakkında konuştu.



''ADALET BAKANLIĞI KORKUYOR SENDEN!''



Toroğlu, ''Adam bir daha olursa yine döverim diyor ya. Kimsin lan sen bir daha döveceksin rakip kulüp başkanını? Ben ona lan diyorum çünkü o da rakibe de lan diyor. Ben de sana kimsin lan sen rakip kulüp başkanını dövüyorsun diyorum. Ama sen haklısın Aziz Yıldırım. Türkiye'de ne savcı var ne de hakim var. Senden korkuyorlar Aziz Yıldırım. Türkiye'de savcılar, hakimler, adalet bakanlığı senden korkuyor'' sözleriyle Aziz Yıldırım'a yüklendi.



''KİM LAN BU AZİZ YILDIRIM!''



Ünlü yorumcu, Aziz Yıldırım hakkında ''Helal olsun sana lan, yürü be (!) Sen yakında hakim de savcı da döversin. Döverim diyor çünkü. Yeter lan yeter be! Sen kimsin ya! Sahte evrakla askere gitmeyeceksin. Parayı yatır. Sonra Türkiye'de ahkam kes. Kim lan bu Aziz Yıldırım? Kim ulan bu? Türkiye'de adalet olsaydı seni çoktan yakalarlardı. Yeter abi, kim lan bu Aziz Yıldırım!'' sözlerini kullandı.