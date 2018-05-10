Erman Toroğlu'ndan flaş iddia ! "Bu maç 90 dakikada..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda 56. final öncesinde A Spor ekibi Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor maçının oynanacağı Diyarbakır şehrinin nabzını tuttu. Serkan Korkmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Kupası programında Erman Toroğlu ile İlker Yağcıoğlu yorumlarda bulunurken, Erman Toroğlu Diyarbakır'daki organizasyonu övdü.

Erman Toroğlu'nun Fenerbahçe-Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi açıklamaları:

"Diyarbakır inanılmaz gelişmiş bir durumda. Eskiden gerginlik olurdu şimdi insanlar çok rahat ve huzurlu. Stada geldim, kusura bakmasın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gelsinler burayı görsünler."

"Cüneyt Çakır, Rusya'ya gidecek, bu maçı da yönetmesi de gayet normal."

"Akhisar takımının borcunun olmaması hoşuma gidiyor, iyi idare ediliyor. Ligde çok rahat ilerliyorlar. Demek ki doğru işler yapılırsa oluyor. Aldıkları oyunculara bakıyorum, çok güzel mücadele ediyorlar."

"Akhisarspor'un deplasmanda Galatasaray'ı yenmesini Fatih Terim de düşünmüyordu, bu yüzden rotasyona gitti."

"Fernandao son tercih. Kapıyı açamadın, kıracaksın. Akhisar'ın burada olmaması lazım diyebiliriz, ancak Akhisar belli bir şablonda oynayan bir takım. Akhisarlı oyuncular teke tekte kalırsa koşu ve çalım olarak geçeceği çok oyuncusu var. Akhisar Fenerbahçe'yi çok zorlar çünkü vitrin maçı."

"Valbuena'yı yarın mutlaka oynatması gerekiyor. Çünkü yarın Akhisar'da bu tip oyuncular var. Ama oynatmayacak, standart takımı ile çıkacak."

"Bu maç 90 dakikada bitmeyebilir. Teknik adam çok daha fazlasını düşünecek, sakatlıkları, 120. dakikayı, penaltıları da düşünmek zorunda."

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yok gibi görünüyor. Gün doğmadan neler doğar. Son düdük çalana kadar ne olacağı da belli olmaz."

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