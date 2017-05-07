Erman Toroğlu'ndan olay sözler

Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Toroğlu özellikle Emre Belözoğlu hakkında sert ifadelerde bulundu.

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Galatasaray, TT Arena'da Kasımpaşa ile karşılaştı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu maçı değerlendirirken Galatasaray teknik direktör Igor Tudor'u bombaladı.

İşte Toroğlu'nun maç sözleri...

Kemal Özdeş, Ersun Yanal ekolünden gelen bir hoca. Çok fazla bir şey yapmıyorlar aslında ama işlerini yapıyorlar. Olay aslında ötekiler. Çok büyük dediğimiz kişiler. Tudor tamam iyi futbolcuydu ama hocalık bambaşka olay. Hele ki Galatasaray'da hocalık yapmak apayrı bir olay. Mücadele eden takım istiyorum dedi. Doğru! Ee ben bakıyorum Galatasaray ısıramıyor. Dişi yok ki ısırsın. Öyle adamları ısırtmazlar

İçeriyi halletmen lazım. Teknik Direktör futbolcuyla mücadele edemez. Futbolcuya hakim olursun. Futbolcuyla küçük abdestini yarıştıramazsın. S.d.k yarıştıramazsın yani. Tudor bu konuda hata yapıyor. Sonunda futbolcu kazanır. Sen kaybedersin. Teknik Direktör kısa vadede bunları idare edecek.

Türkiye'de insanlar bu kadar keriz mi ya? Ama müstahak. Böyle başa böyle tarak. Dursun Özbek. Dursun Özbek, Sneijder ve Selçuk Galatasaray'ın şeytan üçgenidir. Bunların arasına kim girerse girsin uçar. Başkanın soyunma odasında orada işi ne? Dursun Özbek'in şu anda yaptığı şov. Otelin var, çağırırsın Tudor'u konuşursun.

Erman Toroğlu, Emre Belözoğlu hakkında da olay açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

''Türkiye'de bazı futbolcuları kayırıyorlar, Anadolu takımlarında oynayan futbolcuları çat diye oyundan atıyorlar ama İstanbul takımlarında bazı isimler sahada istediklerini yapıyorlar."

"Antalyaspor - Başakşehir maçını izliyorum, Emre Belözoğlu herkese parmak sallıyor, hakeme hareket çekiyor ama ses yok. Bana yapsa bu hareketleri, Emre'nin o parmaklarını kırarım. Ben hakem olsam bana o hareketleri yapamaz."