Erman Toroğlu'ndan TFF'ye olay sözler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'ın başına Mircea Lucescu'yu getirmesine tepki gösteren, eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu Erman Toroğlu, "TFF, Lucescu'yu da alsın gitsin" dedi.

Erman Toroğlu, TFF yönetimi ve Lucescu için zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Yılmaz Vural'ın Milli Takım'ın başına geçmesini isteyen Toroğlu, "Bizde Milli Takım'a gelecek teknik adamlar var. Benim aklıma Yılmaz Vural geliyor. Yılmaz Vural eğitim olarak şu andaki birçok teknik direktörün üzerindedir. Biz gidiyoruz Lucescu'yu getiriyoruz. Lucescu ne yapacak? Lucescu bizden değil, benim derdimi anlamaz. Lucescu senede 2,5 milyon Euro alacak. Fatih Terim'den 1 milyon Euro daha az alacak. Alsınlar ama futbolcu da çıkarsınlar" ifadelerini kullandı.



"TFF, insanların aklı ile dalga geçiyor"

Erman Toroğlu, Lucescu'nun sahaya inmeyeceğini söylediğini ifade ederek, "Lucescu Galatasaray'la konuşmuş. Demişler ki Lucescu'ya gel bizde üst akıl ol. Lucescu ise 'Ben üst akıl olurum sahaya inmem, bıktım sahadan. Transferleri ben yaparım, teknik adamları ben alırım, beyanatları ben veririm, hiçbir yönetici konuşamaz' demiş. Bunu dedikten 3 gün sonra Lucescu bizim Milli Takım'la anlaşıyor. Lucescu, Galatasaray'a ben sahadan bıktım, sahaya inmeyeceğim diyor. Lucescu akşam yatıyor, ertesi günü sabah kalkıyor Yıldırım Demirören gelmiş. Yıldırım Demirören bunun önüne 2,5 milyon Euro'yu koyuyor. Lucescu Türk Milli Takımı'nın antrenörü, teknik direktörü oluyor. Hani sahaya inmeyecektin? Eşofman giymeyecektin? Acaba Yıldırım Demirören 2,5 milyon Euro'nun karşılığında Lucescu'ya takım elbise mi giydirecek. Siz üst aklı bırakın. Siz Türk insanının aklı ile dalga geçiyorsunuz" şeklinde konuştu.



"Bizi Lucescu 2,5 milyonla tarayacak"

Yeni futbolcuların taranması gerektiğini ifade eden Toroğlu, "Saçınızı tarayamıyorsunuz Türk futbolundaki genç yetenekleri nasıl tarayacaksınız. Bizi şimdi Lucescu tarayacak. Lucescu bizi öyle güzel tarayacak ki 2,5 milyon ile bizi taraya, taraya gelecek. Futbol Federasyonu senide tebrik ederim. Çok aradınız, Lucescu'yu buldunuz" sözlerine yer verdi.



"Fatih Terim gelmesin diye görüştüler Lucescu'yla"

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Lucescu'ya 1 hafta evvel gittiğini vurgulayarak, "Arkasından Türkiye Futbol Federasyonu gitti aldı Lucescu'yu. Galatasaray Lucescu'ya gitmedi. Tudor'un konuşmalarından dolayı, Fatih Terim'in de yaptığı saçma sapan işten sonra Milli Takım'dan da yollanmasının ardından Fatih Terim, Galatasaray'a gelmesin diye Galatasaraylı birkaç üst akıl birini Lucescu'ya yolladı. Galatasaray Lucescu'yu almak için yollamadı birini. Fatih Terim gelmesin diye görüştüler Lucescu'yla. Galatasaray Başkanı Dursun, Yıldrım Demirören ne isterse onu yapıyor" dedi.



"Lucescu'nun gelmesi organize iş"

Toroğlu, Lucescu'nun Milli Takım'a gelmesinin organize bir iş olduğunu da öne sürerek, "Lucescu, tavşan falı ile gelmedi. Bayağı bir organize iş oldu ve geldi. Bu Futbol Federasyonu, Türk futboluyla oynuyor. Fatih Terim'e tazminat verecekler mi? Fatih Terim'i kovdunuz mu? Yoksa istifa mı etti? Söyledikleriniz birbirini tutmuyor. Ali Dürüst tazminatını verip yollayalım diyor. Nihat Özdemir ise olmaz böyle bir şey tazminat vermeden yollamamız lazım diyor. O işi yapan adama tazminat vermeden yollayacaksın" şeklinde konuştu.

"TFF, Lucescu'yu da alsın gitsin artık"

Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenen Erman Toroğlu, TFF yönetiminin artık gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu Lucescu'yu getirmeseydik iyi olurdu. Lucescu yakında oğlunu da getirir. Gelini, yakınlarını da Türkiye Futbol Federasyonu'nda işe alırsınız. Lucescu ailecek gelsin, bizim gibi kerizleri bulmuşlar. Ben ve Türk insanı keriz değil ama bunu bilsinler. Türkiye Futbol Federasyonu bizi keriz zannetmesin. Burayı ya doğru dürüst idare etsinler ya da gitsinler. Siz artık gidin ya ey Futbol Federasyonu. Artık bize fazla geliyorsunuz. Fazla olduğunuz için değil, küçük geldiğiniz için fazla geliyorsunuz. Ne olur Lucescu'yu da alın, beraber gidin" ifadelerini kullandı.



"Lucesca'nun milli duygusu Euro"

Milli Takım'da tek yetkilinin Lucescu olacağını dile getiren Toroğlu, "Lucescu milli duyguları şuna göre yapacak. O Euro'nun rengi ne? Milli bir duygu. Futbol Federasyonu yönetim kurulu konuşmayacak. Artık Lucescu konuşacak. Her şeyi Lucescu yapacak. Türk futbolunu Lucescu idare edecek. Türkiye Futbol Federasyonu seçim ile geldi. Türkiye Futbol Direktörü atandı. Atanan adamın başına Türkiye lafını koyamazsınız. Aldatmayın beni, insanları da keriz yerine koymayın" dedi.



"Rumen adamın Milli Takım'ın başında ne işi var"

Yılmaz Vural'ın 3 maç denenmesini isteyen Toroğlu, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerinde olsaydım. Getir Yılmaz Vural'ı 3 maç, 4 maç Milli Takım'ın başında beğenirsen kalsın beğenmezsen yolla. Sen Lucescu'yu niye getiriyorsun? Rumen adamı Milli Takım'ın başına niye getiriyorsun? İstanbul'da bir grup var. Başlarında bir baron var. Gazete müdürleri var, Federasyon Başkanı var ve çok iyi bir kumpas var. Bunlar şu anda bu işi götürüyorlar. Milli Takım'daki isimler hep yanı. Mustafa Denizli, Fatih Terim... Bir dağılın bakın, sıra verin insanlara. Lucescu size ne yapacak? Lucescu bizim futbolcularımızı ne kadar biliyor? Bu adam işi öğrenene kadar zaten 2 sene geçecek. O güne kadar da ayrılıp gidecek bu adam. Ama daha sonra oğlunu getirecek, torunu olursa onu getirecek. Allah aşkına gidin Futbol Federasyonu" ifadelerini kullandı.



"Futbolu tek seven Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan"

Türkiye'ye gelen liderler arasında sporu ve futbolu tek seven Başkan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğünü ifade eden Toroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan kadar futbolu seven, sporu seven bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanı gelmedi. Ama halen kıymetini bilmiyorlar. Alakasız kişiler alakasız yerlerde Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyorlar. Çok ayıp ediyor ve sonra saklanıyorlar" ifadelerine yer verdi.