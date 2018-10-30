Ersun Yanal ile Fenerbahçe, iletişime geçmemiş

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni hoca için girişimler son sürat devam ederken Ersun Yanal konusunda bir açıklama geldi…

Sarı lacivertli kulüp ile adı en çok anılan teknik adamlar arasında yer alan Ersun Yanal için beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler sıcak bir bilgiyi paylaştı. Bein Manşet programına katılan Yemeniciler, Fenerbahçe’nin Yanal ile henüz iletişime geçmediğini söyledi.

Yemeniciler’in canlı yayında verdiği bilgi şöyle;

”Ersun Yanal ile konuştum. Kendisiyle hiç kimse iletişime geçmemiş. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağını şu an sadece Ali Koç ve belki Semih Özsoy biliyordur.”

Öte yandan Fenerbahçe’nin birçok karşılaşmasında teknik heyetin futbolcuları ısınmaya göndermeyi unuttuğu da iddia edildi.