Ertuğrul Sağlam'dan Eskişehirspor için imza

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkması için gerekli imzayı verdiğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ertuğrul Sağlam, "Geçtiğimiz yıllarda 1.5 sezon teknik direktörlüğünü yaptığım Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkması adına gereken imzayı verdiğimi belirterek, diğer arkadaşlarıma da çağrıda bulunuyorum. Geçmişi ve camiasıyla büyük bir değer olan Eskişehirspor'un daha güzel günlere ulaşması ve varlığını sürdürebilmesi için gereken destek ortamının bir an önce oluşması adına herkes elinden geleni ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.