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  4. 23 Ağustos 2018 13:42

Eski Futbol Federasyonu Başkanı'na hapis şoku !

Eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA yetkilisi Jose Maria Marin'e 4 yıl hapis ceza verildi.

Eski Futbol Federasyonu Başkanı'na hapis şoku !
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New York’un Brooklyn bölgesindeki mahkemede görülen “FIFA’daki yolsuzluk” davasında 86 yaşındaki Marin 4 yıl hapis ve 1,2 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Marin 3,34 milyon dolarlık alacağını da kaybetti.

Marin, FIFA’nın yolsuzluk soruşturması kapsamında, “kara para aklama”, “para transferi sahtekarlığı” ve “şantaj için komplo kurmak” gibi 7 suçlamanın 6’sında aralık ayında suçlu bulunmuştu.

FIFA’nın üst düzey yöneticileri mayıs 2015’te ABD’de açılan yolsuzluk davası kapsamında İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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