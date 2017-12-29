Eski futbolcu devlet başkanı seçildi !

Liberya'da salı günü yapılan, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasında oy sayım işlemi sonrasında Weah, rakibi Joseph Boakai'yi geride bıraktı. George Weah görevi, Afrika'nın ilk seçilmiş kadın devlet başkanı Ellen Johnson Sirleaf'den devralacak.

George Weah futbol kariyeri sırasında AC Milan, Chelsea ve Paris St-Germain'in de aralarında bulunduğu kulüplerde oynadı. 2002'de futbola veda etmesinin ardından siyasete giren eski yıldız, hali hazırda Liberya parlamentosunda senatör olarak görev yapıyor.

1995-96 sezonunun başında İtalyan AC Milan'a transfer olup ilk sezonunda attığı 11 golle takımının en golcü futbolcusu olan ve aynı yıl FIFA tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçilen Weah, bu unvana layık görülen ilk Afrikalı futbolcu oldu.